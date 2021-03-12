الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

من هو الشاب يحيى الذي أشاد به عبدالعزيز بن سلمان ؟

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أشاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأحد الشباب الذي كان حاضرًا في فعاليات حفل توقيع مذكرة التفاهم السعودي الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين، حيث قال للحضور: هذه هي الكفاءات الشابة التي سترونها عندما تزورون السعودية.

وكان يحيى قد تحدث الألمانية بطلاقة أمام جمع من الحضور العربي والألماني، وبعد الانتهاء من حديثه علق الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلًا: أنا معروف بسعي لجذب المواهب اليافعة من الشباب والفتيات للانضمام إلى وزارة الطاقة وأسعى أن أكون نصيرًا للشباب وطموحاتهم؛ لذلك اسمحوا لي بقول بعض الكلمات عن يحيى.

وتابع: يحيى عمره 32 عامًا، ورغم صغر سنه إلا أنه تمكن من الجمع بين شهادتي ماجستير من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة، ويقود فريق الوزارة المعني بالذكاء الاصطناعي.

إشادة بالمواهب الشابة في السعودية

وأضاف: هذه هي نوعية المواهب التي سترونها في المملكة عند زيارتكم لها.

ورد الشاب بكل تواضع عن عبارات المديح من الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلًا: أود أن أشير إذا سمحت لي أني لست من بين الأكثر إبهارًا في الوزارة فهناك الكثير ممن هم أفضل مني موهبة وأكثر إبهارًا.

توقيع مذكرة التفاهم السعودي الألماني

وكان قد وقع كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، مذكرة التفاهم السعودي الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين، أمس الخميس.

وعلق وزير الطاقة قائلًا إن السعودية لديها كافة الإمكانيات التي تجعلها رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

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