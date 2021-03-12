اخبار السعوديه

من هو الشاب يحيى الذي أشاد به عبدالعزيز بن سلمان ؟

0 نشر
almowaten translator 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم من هو الشاب يحيى الذي أشاد به عبدالعزيز بن سلمان ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

من هو الشاب يحيى الذي أشاد به عبدالعزيز بن سلمان ؟

أثناء حفل توقيع مذكرة التفاهم السعودي الألماني

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف


اسمع الخبر

أشاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأحد الشباب الذي كان حاضرًا في فعاليات حفل توقيع مذكرة التفاهم السعودي الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين، حيث قال للحضور: هذه هي الكفاءات الشابة التي سترونها عندما تزورون .

وكان يحيى قد تحدث الألمانية بطلاقة أمام جمع من الحضور العربي والألماني، وبعد الانتهاء من حديثه علق الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلًا: أنا معروف بسعي لجذب المواهب اليافعة من الشباب والفتيات للانضمام إلى وزارة الطاقة وأسعى أن أكون نصيرًا للشباب وطموحاتهم؛ لذلك اسمحوا لي بقول بعض الكلمات عن يحيى.

وتابع: يحيى عمره 32 عامًا، ورغم صغر سنه إلا أنه تمكن من الجمع بين شهادتي ماجستير من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة، ويقود فريق الوزارة المعني بالذكاء الاصطناعي.

الشاب يحيى

إشادة بالمواهب الشابة في السعودية 

وأضاف: هذه هي نوعية المواهب التي سترونها في المملكة عند زيارتكم لها.

ورد الشاب بكل تواضع عن عبارات المديح من الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلًا: أود أن أشير إذا سمحت لي أني لست من بين الأكثر إبهارًا في الوزارة فهناك الكثير ممن هم أفضل مني موهبة وأكثر إبهارًا.

من هو الشاب يحيى الذي أشاد به الأمير عبدالعزيز بن سلمان ؟ (1)
الأمير عبدالعزيز بن سلمان

 توقيع مذكرة التفاهم السعودي الألماني

وكان قد وقع كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، مذكرة التفاهم السعودي الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين، أمس الخميس.

وعلق وزير الطاقة قائلًا إن السعودية لديها كافة الإمكانيات التي تجعلها رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

من هو الشاب يحيى الذي أشاد به الأمير عبدالعزيز بن سلمان ؟ (1)
الأمير عبدالعزيز بن سلمان

شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا