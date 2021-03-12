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شكرا لقرائتكم بأمر الملك سلمان .. تعيين عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بأمر الملك سلمان .. تعيين عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة
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صدر أمر ملكي كريم عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 414
التاريخ : 28 / 7 / 1442 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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