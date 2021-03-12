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أمر ملكي بإعفاء محمد بن طويلع السلمي من منصبه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

أمر ملكي بإعفاء محمد بن طويلع السلمي من منصبه

متابعات الخليج 365 - واس


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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بإعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.

نص الأمر الملكي :

الرقم : أ / 412
التاريخ : 28 / 7 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 237 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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