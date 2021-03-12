السعودية | من هو الدعيلج المعين بأمر ملكي سعودي رئيساً للطيران المدني؟

شكرا لقرائتكم من هو الدعيلج المعين بأمر ملكي سعودي رئيساً للطيران المدني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير بدلًا من عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري.

وتخصص الدعيلج في الإدارة الصناعية، حيث حصل على بكالوريوس في هذا التخصص من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ليبدأ بعدها رحلة طويلة ومتعددة المحطات من العمل الإداري والتنفيذي.

ويمتلك تاريخًا طويلًا من الأعمال في العديد من الشركات التقنية والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، حيث يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة AFC منذ يونيو 2017، كما يرأس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، وعضو في مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار، وعضو بلجنة المراجعة في بنك الرياض منذ 2016.

وشملت خبرات الدعيلج في الإدارة التنفيذية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيميائية بين 1993 و2005، ورئيس شركة عبدالعزيز الدعيلج وشريكه للاستشارات الصناعية، فضلًا عن شغله عددًا من المناصب القيادية في شركة "سابك" في الفترة من 1987 وحتى 1993.

كما شغل العديد من المناصب المهمة، مثل عضوية مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري في الفترة من 2012 وحتى 2019، كما كان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف في الفترة من 2014 وحتى 2017، ورئيسًا تنفيذيًا لكل من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" بين 2011 و2013، وشركة الأولى لتطوير العقارات بين 2007 و2010.