السعودية | من هو وزير الحج والعمرة الجديد الذي صدر أمر ملكي بتكليفه؟

شكرا لقرائتكم من هو وزير الحج والعمرة الجديد الذي صدر أمر ملكي بتكليفه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر الأمر الملكي اليوم بتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزيراً للحج والعمرة، إضافة إلى عمله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، حيث عمل سابقًا وزيرا للإسكان من 11 مارس 2015 وحتى 13 يوليو 2015 ووزيرًا للخدمة المدنية في 3 أبريل 2016 وحتى 3 أكتوبر 2017.

الدكتور عصام حصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصل منها على ليسانس الأنظمة، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز.

كما شارك في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.

ولديه العديد من الخبرات العلمية، حيث عُين باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، كما عُين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ، كما شارك في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، وفض المنازعات، وكذلك المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.