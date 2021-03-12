عواصف رملية على الرياض.. ساعات من انعدام الرؤية الأفقية

أكد الدفاع المدني السعودي، أن المركز الوطني للأرصاد حذر من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن تحذير الأرصاد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح الجمعة وينتهي في التاسعة مساءً من نفس اليوم.

ويشمل تحذير الأرصاد أهم المدن والمحافظات المتأثرة كالتالي: (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني (وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد)، قد حذرت من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت.

تتسبب الحالة المناخية في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

وشددت مديرية الدفاع المدني على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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