«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار

وجه المرور السعودي 5 نصائح، عند القيادة أثناء موجة الغبار، وذلك بعد تعرض عدة مناطق بالمملكة لموجة غبار قوية.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار»؛ حيث جاءت النصائح كالآتي:

- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.

- التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.

- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

- إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.

- استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة.

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