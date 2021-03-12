3مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 174 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ59 حالة، ثم مكة المكرمة بـ45، فمنطقة المدينة المنورة بـ17 حالة والقصيم 14 حالة.

وسجلت الحدود الشمالية 12 حالة، ثم كل من (حائل وعسير وتبوك) 7 حالات، وجازان 6 حالات، وكل من (الجوف ونجران) 5 إصابات جديدة. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع إصابتين، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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