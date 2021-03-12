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إصابة 6 مصلين بكورونا تغلق 6 مساجد «مؤقتًا» في منطقتين

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الرياض - محمد عبدالله - إعادة فتح 253 مسجدًا بعد التعقيم والتطهير

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في منطقتين، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الـ33 يومًا الماضية، وصل إلى 269 مسجدًا، وتم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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