إصابة 6 مصلين بكورونا تغلق 6 مساجد «مؤقتًا» في منطقتين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في منطقتين، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الـ33 يومًا الماضية، وصل إلى 269 مسجدًا، وتم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

اقرأ أيضا:

إصابة مصلين بفيروس كورونا يغلق 11 مسجدًا في 8 مناطق

