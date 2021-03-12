محمد صالح بنتن.. وزير الحج السابق يوجه الشكر للقيادة الرشيدة

وجَّه وزير الحج والعمرة السابق محمد صالح بنتن، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعفائه من منصبه.

وقال محمد صالح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي وخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث توَّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم».

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًّا بإعفاء وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس وزراء.

وصدرت اليوم أوامر ملكية كريمة كما يلي:

الرقم: أ / 408

التاريخ : 28/7/1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20/4/1440هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولًا– يُعفَى معالي الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

ثانيًا– يكلف معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس وزراء.

ثالثًا– يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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