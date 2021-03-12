بالفيديو.. عاصفة ترابية كثيفة تحجب الرؤية بالحدود الشمالية

حجبت عاصفة غبارية كثيفة، مجال الرؤية على منطقة الحدود الشمالية، خاصة في عرعر وطريف والعويقيلة.

ونشرت إمارة الحدود الشمالية- عبر تويتر- فيديو يبين العاصفة الترابية التي غطت سماء المنطقة وحجبت رؤية المعالم، وسط خلو الشوارع من حركة المركبات بسبب التراب.

وتشهد بعض مناطق المملكة ومنها الحدود الشمالية والجوف والشرقية عاصفة غبارية كثيفة اليوم الجمعة.

ووجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهًا لقائدي المركبات بالحذر والحيطة على طرق منطقتي الجوف والشرقية.

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