وزارة الصحة تكشف أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، في المملكة. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 381708، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 372217، وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6556 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و367 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بكورونا، بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، كما أظهرت مأمونية كبيرة، وقال الوزير: «أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير».

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