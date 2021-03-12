«موجة الغبار».. رفع درجة الاستعداد القصوى في أقسام الطوارئ بصحة الأحساء

أكد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، رفع درجة الاستعداد القصوى في أقسام الطوارئ، وذلك بسبب موجة الغبار التي ضربت عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبر موقع «تويتر»: « نظرًا لسوء الأحوال الجوية المثيرة للأتربة والغبار، ترفع صحة الأحساء درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال مرضى الجهاز التنفسي وإصابات الحوادث المرورية».

وحذر الدفاع المدني قاطني مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية من عاصفة رملية، وفق ما أوردته الإخبارية، فيما نشر الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، مقطع فيديو، يوثق الحالة الغبارية، التي تؤثر بشكل كثيف على عرعر، مشيرًا إلى أنها تؤثر على مناطق واسعة من الحدود الشمالية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

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