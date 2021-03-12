وزير الصحة يطمئن الجميع: لقاحات كورونا بالسعودية مأمونيتها كبيرة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بكورونا، بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، كما أظهرت مأمونية كبيرة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه بموقع تويتر: «أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير».

يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء، أجازت استخدام لقاحي فايزر وأسترازينيكا، في مراكز التطعيم بمختلف مناطق المملكة.

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