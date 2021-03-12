شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عصام بن سعيد وزير الحج المكلف ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر الأمر الملكي بتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للحج والعمرة.

وسبق للدكتور أن شغر عدداً من المناصب والوزارات خلال الفترة الماضية ، حيث عيّن وزيراً للإسكان عام 2015 ، ووزيراً للخدمة المدنية عام 2016 ، ووزيراً للدولة عام 2018 وعضواً في مجلس الشورى.

وفيما يلي السيرة الذاتية لوزير الحج والعمرة المكلف :

- حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة كلية الحقوق بتقدير "ممتاز".

- درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة كلية الحقوق بتقدير "ممتاز"

- حاصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصل منها على ليسانس الأنظمة.

ويرتكز الدكتور عصام على خلفية كبيرة من الخبرات العملية والتجارب الإدارية المميزة ، فقد عمل باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، بالإضافة إلى تعيينه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وتكليفه بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ ، وكذلك عُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ، ومساهمته في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.