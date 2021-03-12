السعودية | إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها، وهما مقيم من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية الأردنية.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.