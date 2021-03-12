شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت ، وتتسبب في انعدام الرؤية الافقية ونشاط في الرياح السطحية . وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .