نتفليكس تواجه مشاركة كلمة المرور على طريقتها.. ماذا فعلت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت خدمة نتفليكس، اليوم الجمعة، اختبار ميزة للحد من مشاركة كلمة المرور بين المستخدمين الذين ليسوا أفرادا في المنزل نفسه.

وعبر تويتر، تمت مشاركة صورة لرسالة بريد إلكتروني تطالب المستخدم بالتسجيل في الخدمة مجانا وتم الإبلاغ عنها بواسطة منافذ متعددة أكدت الاختبار.



وتنص الخدمة على أنه إذا لم تكن تعيش مع مالك هذا الحساب، فأنت بحاجة إلى حسابك الخاص لمتابعة المشاهدة.

ويتلقى القليل من مستخدمي نتفليكس رسالة تطالبهم بتأكيد أنهم يعيشون مع مالك الحساب عن طريق إدخال التفاصيل من رسالة نصية أو بريد إلكتروني مُرسل إلى المالك.

وتم تضمين هذه السياسة في شروط استخدام نتفليكس، وذلك رغم أن الشركة وخدمات البث الأخرى رفضت اتخاذ إجراءات صارمة بشأن المشاركة.

وقال متحدث باسم الخدمة: تم تصميم هذا الاختبار للمساعدة في ضمان أن الأشخاص الذين يستخدمون حسابات نتفليكس مصرح لهم بالقيام بذلك.

ويبدو أن الخدمة تغري هؤلاء المستخدمين للاشتراك مع عرض إصدار تجريبي مجاني للخدمة لمدة 30 يومًا.

وألغت نتفليكس رسميًا عرضها التجريبي المجاني العام الماضي، وذلك على الرغم من أنها تقدم ترقيات مجانية للخطط الأعلى خلال الشهر الأول بعد تسجيل المستخدم أو إعادة الانضمام إلى نتفليكس.

وإذا قمت بالتسجيل في الخطة القياسية، فقد تدفعك نتفليكس إلى الخطة المميزة لفترة تجريبية، والميزة هنا هي تجربة ميزات، مثل: البث بالجودة العالية أو الفائقة الدقة، أو المشاهدة المتزامنة عبر أجهزة متعددة، أو أجهزة إضافية لمواصلة التنزيلات للمشاهدة في وضع عدم الاتصال.

ويبدو أن الشركة تقدم استثناءات للإصدار التجريبي المجاني للأشخاص الذين تعرف أنهم يستخدمون خدمتها، لكن لا يدفعون مقابلها.

ووفقًا لمسح شمل 1546 بالغًا في الولايات المتحدة من LendingTree، تبين أن 4 من كل 10 مشاركين يستخدمون بيانات اعتماد شخص آخر للبث.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن نتفليكس كان الحساب الأكثر شيوعًا للاستعارة، حيث أفاد 52 في المئة من المستجيبين أنهم استخدموا نيتفليكس من خلال حساب شخص آخر.

وتجري نتفليكس تجارب بشكل متكرر لكل شيء بدءًا من العرض المبرمج وحتى العرض المستند إلى جهاز ضبط الوقت، وغالبًا ما تقول الشركة: إن الاختبارات لا تؤدي دائمًا إلى طرح أوسع للميزة أو الأداة.

وقد يكون الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة للتجربة الحالية حول مشاركة كلمة المرور.