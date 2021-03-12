السعودية تستأنف الرحلات الدولية اعتبارًا من 17 مايو

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستستأنف السفر الدولي وتستكمل افتتاح المطارات في جميع أنحاء المملكة في 17 مايو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

أبلغت الهيئة العامة للطيران المدني، في تعميم، جميع شركات الطيران العاملة من المطارات السعودية، بتغيير التاريخ المذكور في تعميم سابق للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج، وكذلك الرفع الكامل للتعليق. الرحلات الدولية وافتتاح مطارات المملكة.

وبحسب المنشور، فإن الانتقال سيكون ساريًا اعتبارًا من الساعة 1:00 صباحًا يوم 17 مايو (5 شوال 1442).

في التعميم السابق الصادر في 12 يناير، أخطرت الهيئة العامة للطيران المدني شركات الطيران بالموعد المحدد مسبقًا لاستئناف الخدمة، والذي كان 31 مارس.

تدابير وقائية

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا المختصة في هذا الشأن لوقف انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة.

كما يُلاحظ أن تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة لن ينطبق على الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر أو العودة بسبب انتشار الوباء.

أرجأت المملكة العربية السعودية في 29 يناير من هذا العام إعادة فتح مطاراتها البحرية والبرية والمطارات، ومددت حظر السفر على مواطنيها إلى 17 مايو بدلاً من 31 مارس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إن القرار اتخذ بناءً على بيان وزارة الصحة بأن مصنعي لقاح COVID-19 تأخروا في تسليم دفعات التعاقد في الموعد المحدد.