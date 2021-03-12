عروض كارفور السعودية حتى 13 مارس 2021 عروض الويك اند

عروض كارفور السعودية من العروض التي ينتظرها الكثير من المواطنين داخل كافة المناطق والمدن السعودية وذلك من أجل الاستفادة بشكل مستمر من العروض المميزة ونسبة الخصومات الكبيرة التي تتوفر على عدد كبير من المنتجات التي يحتاجها كل منزل، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع نجوم مصرية مجلة عروض كارفور السعودية الجديدة التي تستمر حتى يوم 13 مارس 2021 مما يعطي فرصة أمام الجميع للاستفادة من هذه الخصومات الجميلة والمميزة وهي عروض الويك أند.

عروض كارفور السعودية

قد يهمك:

تضم عروض كارفور اليوم العديد من أهم المنتجات والمعلبات التي يحتاجها المنزل مثل المايونيز والبسكويت ورقائق الشيكولاتة، والعديد من منتجات التجميل مثل كريم تفتيح البشرة، ومناديل مبللة مضادة للبكتيريا، ومياه معدنية والعديد من المنتجات المختلفة التي شهدت خصومات كبيرة حتى يوم 13 مارس 2021.

تضم مجلة العروض أيضا العديد من أنواع الأسماك والخضروات والفواكه مثل سمك صافي سعودية بسعر 10 ريال للكيلو، وقطع لحم بقري بالعظم بسعر 25 ريال للكيلو الواحد، وقشطة سعودي بسعر 10 ريال للكيلو الواحد، وخيار سعودي بسعر 5 ريال للكيلو، وتفاح أحمر لبناني بسعر 20 ريال للكيلو والعديد من أنواع الفواكه والخضروات واللحوم الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها.