شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد القادم.. مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تدخل حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تدخل، يوم الأحد القادم 14 مارس، مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» للعاملين في القطاع الخاص حيّز التنفيذ بحسب إعلان وزارة الموارد البشرية التي أكدت أنه يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

يذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقدم خدمات عدة، من ضمنها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي تتوفر عبر منصتي «أبشر» و«قوى» وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.