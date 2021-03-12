السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم ، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية ، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً .

// انتهى //

14:21ت م

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