السعودية اليوم / الإمارات تسجل 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 422.246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1378 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 401.539 حالة.

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13:53ت م

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أبوظبي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، وشفاء 1736 حالة .وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 422.246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1378 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 401.539 حالة.// انتهى //13:53ت م0060

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