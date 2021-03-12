السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة عمل للتأهيل الاستراتيجي للقيادات



مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية أمس، ورشة عمل بعنوان "التأهيل الاستراتيجي لقيادات أمانة العاصمة المقدسة"، وذلك بقاعة المركز الحضري التابع للأمانة، بحضور عدد من مدراء العموم ورؤساء البلديات.

وجرى خلال الورشة مناقشة مراحل التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الهوية الاستراتيجية، إضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الاستراتيجية، والتعرف على آلية بناء المشاريع الاستراتيجية وكيفية الموائمة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية صالح العيوني أن الورشة تهدف إلى تحديث الخطة الاستراتيجية والتنفيذية خلال الخمس سنوات القادمة، وتأهيل القيادات على مهارات التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً أهمية تحديث الخطة الاستراتيجية واحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي واحداث التغيير الملموس وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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13:36ت م

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