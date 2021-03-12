السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين في جوبالاند وصوماليلاند



هرجيسا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تنفيذ مشروع تعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين من النزوح في جوبالاند وصوماليلاند.

والتقى مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بخيت الرحمه وزير التعليم في صوماليلاند أحمد محمد ديرية، الذي قدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقوم به من أعمال إنسانية وإغاثية لإخوانهم في صوماليلاند.

كما قام يوسف بخيت بزيارة مقرات الدورات التدريبية وبعض المدارس لمتابعة سير تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يتضمن الخياطة وتصنيع البخور والكهرباء والسباكة والحاسب الآلي وتأهيل المدارس وبناء الفصول الدراسية الجديدة وتجهيزها بالأثاث والأدوات المدرسية.

يذكر أن المشروع استهدف قطاعات الحماية، والتعليم، والتعافي المبكر، وتحسين سبل العيش، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، يستفيد منه 20,204 أفراد بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي، بهدف دعم المجتمعات المتضررة من النزوح من خلال دعم التعليم للمرأة والطفل، وبناء القدرات للنساء المتضررات من النزوح، وتوعية المجتمع المحلي بحماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتقديم برامج التدريب في المهن المعتمدة بالسوق المحلي لتكون مصدر دخل للنساء المتضررات.

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13:32ت م

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