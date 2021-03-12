السعودية اليوم / تسجيل 9794 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9794 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.370.617 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.220 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.973.029 حالة.

// انتهى //

13:22ت م

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موسكو 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9794 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و486 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.370.617 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.220 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.973.029 حالة.// انتهى //13:22ت م0051

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