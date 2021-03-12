

إسلام آباد 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2701 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 600.198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 568.065 حالة.

// انتهى //

12:47ت م

0047



إسلام آباد 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2701 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة، وشفاء 1573 حالة .وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 600.198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 568.065 حالة.// انتهى //12:47ت م0047

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.