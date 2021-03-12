السعودية اليوم / إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية



القاهرة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أغلقت هيئة موانى البحر الأحمر المصرية ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر أمام الحركة الملاحية بسبب الأحوال الجوية.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن قرار إغلاق الميناء البحري جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرة إلى إيقاف جميع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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12:38ت م

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