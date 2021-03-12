السعودية اليوم / مقتل مسؤول أفغاني في هجوم مسلح بولاية باكيتا



كابول 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

قُتل المدعي العام محمد حسنيار إثر هجوم شنه مسلحون على مدينة "غارديز" التي تقع وسط ولاية باكيتا الأفغانية.

وذكر حاكم ولاية باكتيا حليم فدائي، أن المدعي العام كان مختصا بأمور محكمة الاستئناف بمكتب النائب العام بولاية باكيتا، مشيراً إلى أنه تم فتح التحقيق في الهجوم الإرهابي.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.

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11:57ت م

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