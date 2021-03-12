إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ستة مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 33 يومًا 269 مسجدًا تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

إجراءات مكافحة كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد ثلاث حالات بها.

فتح المساجد بعد التعقيم

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بوعي المصلين ومنسوبي المساجد وحرصهم على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في بيوت الله، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد إلى الأتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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