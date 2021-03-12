وزير الصحة: جميع لقاحات كورونا في السعودية أظهرت حماية عالية ومأمونية كبيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التأكيد على مأمونية جميع لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة، داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر توتير : جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمد الله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة. وتابع : أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

لقاحات كورونا في المملكة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.

التسجيل في تطبيق صحتي

وحث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس , الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مبينًا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، وأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 1706455 شخصًا في مراكز اللقاح في مناطق المملكة التي تبلغ قرابة الـ 500 مركز.

وأشار إلى أن المملكة حريصة جدًا على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية، مبينًا أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.



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