تنبيه من أمن الطرق لأهالي الشمالية والجوف بسبب الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نبهت قوات أمن الطرق مستخدمي الطرق في عدد من مناطق المملكة الشمالية من الغبار الكثيف الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير.

تنبيهات أمن الطرق

وأطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق عدة تنبيهات من بينها تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف مشيرة إلى أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهين مماثلين لأهالي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية حيث تضمن التنبيه الدعوة إلى توخي الحذر من الرياح النشطة المصحوبة بالأتربة والغبار مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن العواصف الترابية التي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

موجة الغبار في عرعر

وكانت نشرت إمارة منطقة الحدود الشمالية مقطع فيديو يوثق العاصفة الغبارية في عرعر وعلقت عليه بالقول: عاصفة غبارية كثيفة تحجب الرؤية على منطقة الحدود الشمالية خاصة عرعر وطريف والعويقيلة.

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