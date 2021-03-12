الغبار يحول نهار عرعر ليلًا ومدى الرؤية الأفقية صفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تحول نهار عرعر إلى ليل بعدما انعدمت الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي ضرب عددًا من مناطق المملكة الشمالية صباح اليوم.

ونشرت إمارة منطقة الحدود الشمالية مقطع فيديو يوثق العاصفة الغبارية في عرعر وعلقت عليه بالقول: عاصفة غبارية كثيفة تحجب الرؤية على منطقة الحدود الشمالية خاصة عرعر وطريف والعويقيلة.

تراجع الرؤية بسبب الغبار

وتراجع مدى الرؤية الأفقية إلى الصفر صباح اليوم الجمعة وتحديدًا عند الساعة العاشرة صباحًا بحسب مقطع فيديو بثه أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عبر تويتر وعلق عليه بالقول: “العاصفة الغبارية تضرب مدينة عرعر الآن وتحول النهار إلى ليل، ومدى الرؤية المسجل علميًا حاليًا (10:00ص) صفر”.

موجة الغبار على سكاكا

من جانبه نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق موجات الغبار الكثيف على سكاكا في منطقة الجوف وعرعر في المنطقة الشمالية.

وقال الزعاق : لا تزال العاصفة الغبارية تؤثر على مناطق واسعة من الحدود الشمالية صباح الجمعة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن العواصف الترابية التي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.



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