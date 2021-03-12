ابقوا في منازلكم .. عاصفة رملية تجتاح المناطق الشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اجتاحت عاصفة رملية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددًا من مناطق المملكة الشمالية خاصة الحدود الشمالية والجوف، كما تتزايد سرعة الرياح والغبار الذي أدى إلى تدني الرؤية.

تحذير من تكون عاصفة رملية اليوم

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند مقطع فيديو مجمعًا لعدد من اللقطات التي توثق بداية العاصفة الرملية، داعيًا إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

وقال المسند: في كل من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، القصيم يُفضل البقاء في منازلكم اليوم؛ نظرا لتعرض أجواء السعودية لاضطرابات جوية عنيفة متمثلة في سرعة الرياح وكثافة الغبار جراء تموضع مركز للضغط الجوي المنخفض والعميق شمال شرق السعودية، وتوغل جبهة هوائية باردة ومثيرة للغبار.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن العواصف الترابية التي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

بداية تشكل العواصف الترابية

من جانبه حذر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من السفر على الطرق الخارجية بين عدد من مناطق المملكة اليوم بسبب تشكل العواصف الترابية التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وقال الحصيني : تشكلت العاصفة الترابية صباح اليوم الجمعة 1442/7/28هـ على منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومتوقع أن تتوسع لتشمل أجزاءً من جنوب وشرق تبوك وحائل وشرق المدينة ومكة ثم القصيم ثم الرياض فالشرقية.

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