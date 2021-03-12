عروض بنده هذا الأسبوع مع تخفيضات رائعة على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية

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تقدم مجموعة بنده وهايبر بنده أقوى العروض هذا الأسبوع حيث توفر عروض بنده فرصة ذهبية لعملائها لاقتناء العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربية من مختلف الماركات العالمية بأسعار تنافسية، فتحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” بدأت بنده الترويج لمنتجاتها في جميع الفروع هذا الشهر، تهنئة منها لعملائها بقرب حلول شهر رمضان المبارك فقد شارف شهر رجب على الانتهاء وخلال يومين يبدأ شهر شعبان ثم يليه شهر الصوم، كما يوافق الحادي والعشرين من مارس يوم الأم وتعتبر التخفيضات فرصة مناسبة لشراء الهدايا للأمهات وإدخال السرور على قلوبهن.
عروض بنده على الجوالات والأجهزة المنزلية
- هاتف سامسونج أي 71 متوفر الآن في جميع الفروع بسعر 1299 ريال سعودي بعد أن كان سعره خارج العرض 1759 ريال.
- اشترِ هاتف سامسونج أي 21 أس من أي فرع من فروع هايبر بنده المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مقابل 699 ريال بدلاً من 829 ريال.
- وصل حديثاً إلى مجموعة هايبر بنده جوالات سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال.
- متوفر في جميع الفروع جوالات هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال فقط بدلاً من 1149 ريال سعودي.
- سعر مميز لجوالات هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال.
- وصل حديثاً إلى بنده هاتف سامسونج أي 02 مقابل 425 ريال سعودي فقط.
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- هاتف نوكيا 2.4 بسعر 389 ريال سعودي فقط.
- شاومي ريدمي 9 أي بسعر 349 ريال سعودي فقط.
- نوكيا 220 بسعر 139 ريال.
- احصل على أيفون 12 برو ماكس بسعر 5399 ريال بدلاً من 5699 ريال.
- هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال.
- احصل على تابلت هواوي إم بي مقابل 569 ريال بدلاً من 649 ريال.
- متوفر في جميع الفروع تابلت لينوفو ام 10 بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال.
- لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.
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- اشتري سماعة أيفون واوو من أي فرع من فروع هايبر بنده المنتشرة في المملكة مقابل 19 ريال فقط بدلاً من 35 ريال، واحصل على تخفيض بقيمة 16 ريال.
- خصم مميز على أبل أيباد 8 تصل قيمة التخفيض إلى 350 ريال، حيث يعرض المنتج الآن بسعر 1549 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.
- كارت ذاكرة مايكرو اكسبريا كي أوكسيا 32 جيجا بسعر 15 ريال بدلاً من 19 ريال، و64 جيجا بسعر 25 ريال بدلاً من 34 ريال.
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- قلاية بدون زيت تيفال 4.2 لتر بسعر 279 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.
- احصل على مايكروويف كليك أون بسعر 169 ريال بدلاً من 299 ريال.
- صانعة السندوتشات جيباس بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال.
- عصارة مولينكس بسعر 75 ريال بدلاً من 119 ريال.
- احصل على جيباس غلاية كهربية سعة 1.7 لتر بسعر 35 ريال بدلاً من 65 ريال.