عروض بنده هذا الأسبوع مع تخفيضات رائعة على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية

تقدم مجموعة بنده وهايبر بنده أقوى العروض هذا الأسبوع حيث توفر عروض بنده فرصة ذهبية لعملائها لاقتناء العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربية من مختلف الماركات العالمية بأسعار تنافسية، فتحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” بدأت بنده الترويج لمنتجاتها في جميع الفروع هذا الشهر، تهنئة منها لعملائها بقرب حلول شهر رمضان المبارك فقد شارف شهر رجب على الانتهاء وخلال يومين يبدأ شهر شعبان ثم يليه شهر الصوم، كما يوافق الحادي والعشرين من مارس يوم الأم وتعتبر التخفيضات فرصة مناسبة لشراء الهدايا للأمهات وإدخال السرور على قلوبهن.

عروض بنده على الجوالات والأجهزة المنزلية

هاتف سامسونج أي 71 متوفر الآن في جميع الفروع بسعر 1299 ريال سعودي بعد أن كان سعره خارج العرض 1759 ريال.

اشترِ هاتف سامسونج أي 21 أس من أي فرع من فروع هايبر بنده المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مقابل 699 ريال بدلاً من 829 ريال.

وصل حديثاً إلى مجموعة هايبر بنده جوالات سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال.

متوفر في جميع الفروع جوالات هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال فقط بدلاً من 1149 ريال سعودي.

سعر مميز لجوالات هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال.

وصل حديثاً إلى بنده هاتف سامسونج أي 02 مقابل 425 ريال سعودي فقط.

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