شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توجه نصائح هامة للقيادة أثناء موجة الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة نصائح هامة لقيادة آمنة أثناء موجة الغبار التي تشهدها معظم مناطق المملكة .
وقالت "المرور " أنه يجب اتخاذ الإحتياطات التالية عند حدوث موجات الغبار :
1- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة .
2- التأكد من عمل جميع أنوار المركبة .
3- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد إستخدام الإشارة .
4- إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة .
5- استخدام إشارات التنبيه "الفلشر" عند الضرورة .