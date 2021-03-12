شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توجه نصائح هامة للقيادة أثناء موجة الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة نصائح هامة لقيادة آمنة أثناء موجة الغبار التي تشهدها معظم مناطق المملكة .

وقالت "المرور " أنه يجب اتخاذ الإحتياطات التالية عند حدوث موجات الغبار :

1- ترك مسافة كافية وتجنب السرعة .

2- التأكد من عمل جميع أنوار المركبة .

3- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد إستخدام الإشارة .

4- إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة .

5- استخدام إشارات التنبيه "الفلشر" عند الضرورة .