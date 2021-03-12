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وزير الصحة: سارعوا واحموا أنفسكم من هذا الفيروس الخطير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة على مأمونية جميع لقاحات المستخدمة في المملكة .

وقال الدكتور توفيق الربيعة على حسابه الرسمي في " تويتر " : جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابةبحمد الله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة

ووجه وزير الصحة نصيحة قائلاً : أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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