شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يروي قصة رسالة المنديل التي تركها لأستاذه السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى الشاب إبراهيم أبو طالب، قصة تركه رسالة شكر على منديل لأستاذه السابق الدكتور يوسف النملة، بعدما قابله في أحد المقاھي.

وقال أبو طالب خلال برنامج " ياهلا " إن الفكرة وردت له بعدما شاهد الدكتور النملة لشكر أستاذه على نصائحه وتوجيهاته له خلال الدراسة والتي كان أبرزها الاستمرار بمواجهة التحديات في العمل.

في حين قال الدكتور يوسف النملة إن الرسالة تلقاها مطلع عام 2019 وتأثر بها نفسياً وشعر بسعادة كبيرة جداً حينها؛ كونه لمس فيها الصدق.

وأشار إلى أن تأثير الرسالة يتواصل معه فكلما أراد رفع هرمون السعادة لديه يذهب لقراءة المنديل، موضحاً أنه اعتاد على التعامل مع طلابه على أنهم مشاريع ناجحة بالمستقبل.