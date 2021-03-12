شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر : التسعيرة الموحدة للخدمات الصحية صعبة التطبيق وهناك حل وحيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين مدى إمكانية الإعلان عن أسعار موحدة للخدمات الصحية على مواقع المستشفيات .

وقال الدكتور خالد النمر في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية أنه من الصعب وضع تسعيرة موحدة لأن السوق مفتوح ، كما أكد مسؤولون بوزارة الصحة سابقاً أن هذا الأمر من الصعب تنفيذه .

وأضاف الدكتور خالد النمر أن السوق المفتوح يضمن التنافسية في سعر الخدمة ونوعيتها وأضاف أن هناك فروق كبيرة للأسعار لذا يجب الإعلان عن الخدمات بأسعارها وإعطاء المريض أو المرافق الفرصة للمقارنة والإختيار ، على غرار ما فعلته هيئة الغذاء والدواء من نشر أسماء الأدوية والصيدليات المتوفرة فيها .