شكرا لمتابعة خبر عن تركيا: بدأنا اتصالات مع مصر ولا سبب يمنع تحسين علاقاتنا مع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقرة (صدى):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن أنقرة بدأت اتصالات مع مصر سواء عبر الاستخبارات أو الخارجية.

وقال في تصريحات إنه "لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع المملكة، بدأنا اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي".

وأشار أوغلو، إلى عدم طرح تركيا ومصر أي شروط مسبقة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، وذلك في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

وأضاف: "لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".

واستكمال "تطبيع العلاقات يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والاقدام على خطوات في تلك المواضيع".