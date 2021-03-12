شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض : تطبيق العقوبة النظامية على المتورطين في تفريغ حمولة النفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض اليوم الجمعة إتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتورطين في تفريغ حمولة نفايات على الرصيف وذلك بعد ساعات من نشر " صدى " للواقعة أمس .

وقالت أمانة منطقة الرياض أنه تم ضبط المتورطين وتم تطبيق لائحة الغرامات المالية الرادعة بحقهم، وتم تنظيف الموقع.

وكانت صدى قد نشرت أمس واقعة تفريغ حمولة النفايات على رصيف في حي اليرموك بشارع تمير .

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