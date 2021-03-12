شكرا لمتابعة خبر عن فقهاء يجيزون شراء لقاحات كورونا من أموال الزكاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد فقهاء منظمة التعاون الإسلامي على جواز شراء لقاحات كورونا للفقراء من أموال الزكاه .

جاء ذلك خلال الندوة الفقهية التي شهدتها المنظمة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وكوادر طبية ، حيث أثمرت المداولات عن اعتبار الإنفاق على شراء اللقاحات من باب " وفي سبيل الله " المذكور في الآية الكريمة التي ذكرات أبواب الزكاه .

كما أكد الفقهاء أن هذا الأمر يصبح واجب إذا دعا إليه ولي الأمر وذلك لحفظ الأنفس بإعتبار وباء كورونا يهدد البشرية جمعاء ، كذلك دعا الفقهاء الدول القادرة على مساعدة الدول الفقيرة على شراء اللقاح .