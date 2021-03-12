شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نهار عرعر يتحول إلى ليل بسبب العاصفة الترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

تأثرت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الجمعة بشدة بالعاصفة الترابية التي ضربت المدينة منذ الصباح الباكر .

ونشر الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم فيديو لعرعر قبل دقائق من مثول الخبر للنشر ، حيث كان مدى الرؤية صفر ،وتحول نهار عرعر إلى ليل في العاشرة صباحاً ، وسط تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية والمرور لقائدي المركبات .

وأكد الدكتور عبد الله المسند أن العاصفة الغبارية المرتقبة تشكلت في السادسة ونصف صباحاً في الجوف والحدود الشمالية وجنوب الأردن وهي تتحرك بإتجاه الجنوب والجنوب الشرقي بسرعة أفقية تتراوح بين 70 – 90 كم / الساعة ، وسجلت هبات الرياح في القريات 97 كم / الساعة .