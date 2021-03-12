شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن بن مساعد يتراجع عن تصريح تلفزيوني حول دور الإعلام في نقل الانجازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تراجع سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن تصريح تليفزيوني حول دور الإعلام في نقل الإنجازات .

وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن تراجعه عن هذا التصريح بعد توضيح الإعلامي والكاتب الصحفي عضوان الأحمري حول حقيقة دور الإعلام وأن المسؤول الحقيقي عن نقل الإنجازات هو العلاقات العامة والدبلوماسية ووزارة الخارجية والسياحة ومخالطة الناس.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة له عبر " تويتر " : اليوم غرد الأستاذ عضوان موضحًا أنه من الجهل بالإعلام الإعتقاد أن دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد .

وتابع " بن مساعد " : لأن الأستاذ عضوان اعلامي متمرس ومتخصص في الإعلام وأنا لست كذلك.. أتراجع عما قلت وأقول أن إعلامنا في الخارج يؤدي دوره على أكمل وجه والقصور إن وُجِد فهو في فهمنا لدور الإعلام .

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد انتقد في لقاء تليفزيوني بالأمس عدم توضيح الإعلام الخارجي في الغرب والولايات المتحدة الإنجازات الكبيرة التي تشهدها المملكة وحمًله المسؤولية.