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"الأرصاد" تحذر ثلاث مناطق من رياح وأتربة مثارة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة منطقة تبوك من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة في تبوك وتيماء وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً .

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية منطقة مكة المكرمة " الطائف ، المويه ، تربة ، رنية " من الرياح النشطة والأتربة المثارة وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن منطقة المدينة المنورة ستشهد نفس الحالة الجوية في ينبع وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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