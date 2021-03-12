شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تحذر ثلاث مناطق من رياح وأتربة مثارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة منطقة تبوك من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة في تبوك وتيماء وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً .

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية منطقة مكة المكرمة " الطائف ، المويه ، تربة ، رنية " من الرياح النشطة والأتربة المثارة وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن منطقة المدينة المنورة ستشهد نفس الحالة الجوية في ينبع وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.