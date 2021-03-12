شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير جازان يدشّن مشروعات تنموية وخدمية بالعارضة بأكثر من 423 مليوناً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قام أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، بزيارة محافظة العارضة، أ وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ودشن الأمير خلال الجولة، حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تصل تكلفتها لأكثر من 423 مليون ريالً..

كما افتتح الأمير مقر المركز الحضاري بالمحافظة، وعدداً من المشروعات التابعة لوزارات التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية البر الخيرية، وشاهد عرضاً مصوراً للمشروعات الجديدة.