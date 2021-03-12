شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» تكشف كيفية استخراج صك الطلاق إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، كيفية استخراج صك الطلاق إلكترونيًا، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب "التواصل العدلي" التابع لوزارة العدل؛ حيث قال: "‏كيف اقدر أستخرج صك الطلاق إلكترونيا جاتني رسالة على الجوال تفيد بأنه تم إصدار صك الطلاق، أنا أبي الصك كيف أستخرجه ".

وأجاب حساب التواصل العدلي: "في حالة صدور الصك يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard والضغط على أيقونة الحالات الإجتماعية ثم الوثائق المعتمدة".