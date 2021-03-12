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تركي آل الشيخ يسخر من تفاعل أبيار مع تغريداته بمقطع فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سخر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الخميس، من تفاعل ناشطة التواصل الاجتماعي أبيار مع تغريداته.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من مسلسل تلفزيوني كوميدي لسيدة تتمسك برجل وتقول له "أحبك"؛ فيرد عليها محاولًا التخلص من قبضتها قائلًا: "الله لا يبيك ولا ملائكته تبيك".

وعلق تركي آل الشيخ ساخرًا: "‏وضعي كل ما غردت مع ابيار!!!"، وذلك في إشارة إلى تذمره من كثرة ردودها على تغريداته.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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