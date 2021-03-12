شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يسخر من تفاعل أبيار مع تغريداته بمقطع فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سخر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الخميس، من تفاعل ناشطة التواصل الاجتماعي أبيار مع تغريداته.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من مسلسل تلفزيوني كوميدي لسيدة تتمسك برجل وتقول له "أحبك"؛ فيرد عليها محاولًا التخلص من قبضتها قائلًا: "الله لا يبيك ولا ملائكته تبيك".

وعلق تركي آل الشيخ ساخرًا: "‏وضعي كل ما غردت مع ابيار!!!"، وذلك في إشارة إلى تذمره من كثرة ردودها على تغريداته.