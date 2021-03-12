العثور على مفقود رماح.. و«فريق البحث» يكشف ملابسات الاختفاء

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود رماح بمنطقة الرياض، وهو بصحة جيدة، بعد انقطاع الاتصال مع ذويه منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الفريق البحثي- عبر تويتر- أن مفقود رماح ترجَّل من مركبته بعد أن حدث عطل لها، وتمكن من الوصول إلى عزبة «حلال» وتواصل صاحب العزبة مع جوال الفريق، ووصل الأعضاء إلى موقع العزبة للاطمئنان على المفقود وتسليمه لذويه.

وأشار فريق إنجاد، أنه تم العثور على مركبة المفقود من قبل عضو الفريق عمران عمران السبيعي.

وكان فريق إنجاد تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من رماح التابعة لمنطقة الرياض، وكان آخر تواصل مع ذويه ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وانقطع التواصل بعدها.

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