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«حساب المواطن»: الإفصاح عن العلاوات والبدالات وكامل المرتب ضروري

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الرياض - محمد عبدالله - التوجه للبوابة الإلكترونية في حالة وجود تغييرات

شدد برنامج حساب المواطن، على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي متضمنًا العلاوات والبدالات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل بدل نقل يحسب من ضمن البدلات علمًا بأنني لا استلمه إلا في حالة النقل فقط؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بخدمة مستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات». 

وأضاف: «وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات لتتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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